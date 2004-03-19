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Лебедева Дарья Вадимовна
Лебедева Дарья Вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.2004
Пол
Женский
Отец
Лебедев Вадим Геннадьевич
1976 г.р.
Мать
Морнова (Соловьева) Надежда Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2004
Отец:
Лебедев Вадим Геннадьевич
Мать:
Морнова Надежда Владимировна
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