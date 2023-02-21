Херт (Hert) Вендель (Wendel)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1598 ст.
Жена: Рейзен Оттилия
Вёрт, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.10.1603 ст.
Сын: Херт Якоб
Мать ребёнка: Рейзен Оттилия
Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно