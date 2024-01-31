Лошаков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошаков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1966 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лошакова) Виктория

Мать ребёнка: Лошакова (Лебедева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лошакова) Татьяна

Мать ребёнка: Лошакова (Лебедева) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошакова (Лебедева) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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