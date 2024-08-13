Иванюшкина Агафия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1918
Дочь: Иванюшкина (Любутова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванюшкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Иванюшкина Александра Степановна
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович