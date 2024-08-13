Иванюшкина Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванюшкина Агафия Федоровна

Иванюшкина Агафия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1918

Дочь: Иванюшкина (Любутова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванюшкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Иванюшкина Александра Степановна

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванюшкин Степан Миронович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.