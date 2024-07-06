Абузова (Александрова) Антонина Егоровна Около 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абузова (Александрова) Антонина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1998 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абузов Алексей Тихонович

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №121 20.11.1922 О женихе: Абузов Алексей Тихонович, 24 года, холост, первым браком Занятие: хлебопашество Постоянное местожительство: деревня Ново-Покров... Показать все
Место жительства
1922
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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