Абузова (Александрова) Антонина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Отдел ЗАГС при Каменском Волисполкоме Запись №121 20.11.1922 О женихе: Абузов Алексей Тихонович, 24 года, холост, первым браком Занятие: хлебопашество Постоянное местожительство: деревня Ново-Покров... Показать все
Место жительства
1922
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно