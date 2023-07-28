Тесленко (Бабенко) Лариса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1945
Отец: Бабенко Дмитрий Иванович
Мать: Бабенко Марфа Ивановна
Бракосочетание
28.11.1967
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1972
Дочь: Котлярова Светлана
Отец ребёнка: Тесленко Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1975
Сын: Тесленко Игорь
Отец ребёнка: Тесленко Александр Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы