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Тесленко (Бабенко) Лариса Дмитриевна

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Место рождения

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1945

Отец: Бабенко Дмитрий Иванович

Мать: Бабенко Марфа Ивановна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
28.11.1967

Муж: Тесленко Александр Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.10.1972

Дочь: Котлярова Светлана

Отец ребёнка: Тесленко Александр Алексеевич

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1975

Сын: Тесленко Игорь

Отец ребёнка: Тесленко Александр Алексеевич

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
учитель русского языка и литературы