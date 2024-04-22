Гончар Григорій Віталійович
Место рождения
Дата рождения28.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1978
Бракосочетание
Около 16.03.2002
Рождение ребёнка
28.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна
Рождение ребёнка
18.09.2008
Сын: Гончар Олександр Григорович
Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна
Рождение ребёнка
24.02.2020
Дочь: Гончар Марія Григорівна
Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна