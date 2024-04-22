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Гончар Григорій Віталійович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

28.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1978

Отец: Гончар Віталій Григорович

Мать: Гончар Людмила Григорівна

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Около 16.03.2002

Жена: Гончар Людмила Миколаївна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.09.2008

Сын: Гончар Олександр Григорович

Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.02.2020

Дочь: Гончар Марія Григорівна

Мать ребёнка: Гончар Людмила Миколаївна

Полтава, Полтавська область
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