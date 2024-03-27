Тимербулатов Гафур
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тимербулатов Алимжан Гафурович
Мать ребёнка: ?
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тимербулатов Яхья Гафурович
Мать ребёнка: ?
Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Смерть
Неизвестно