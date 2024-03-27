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Тимербулатов Гафур

Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тимербулатов Алимжан Гафурович

Мать ребёнка: ?

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимербулатов Яхья Гафурович

Мать ребёнка: ?

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Смерть
Неизвестно
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