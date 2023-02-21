Козьмина (Бородина) Надежда Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Дмитрий Матвеевич
Мать: ?
Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьмин Казьмин
Смерть
Неизвестно