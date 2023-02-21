Козьмина (Бородина) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина (Бородина) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Дмитрий Матвеевич

Мать: ?

Россия, Ростовская область, Константиновский район, хутор Верхнекалинов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьмин Казьмин

Смерть
Неизвестно
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