Евдокимова (Хянинен) Кира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.2020
Дочь: Евдокимова Серафима Семёновна
Отец ребёнка: Евдокимов Семён Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.2023
Дочь: Евдокимова Мирослава Семёновна
Отец ребёнка: Евдокимов Семён Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно