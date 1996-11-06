Евдокимова (Хянинен) Кира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Хянинен) Кира Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.2020

Дочь: Евдокимова Серафима Семёновна

Отец ребёнка: Евдокимов Семён Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.2023

Дочь: Евдокимова Мирослава Семёновна

Отец ребёнка: Евдокимов Семён Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Семён Андреевич

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