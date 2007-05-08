Зинкевич Виктор Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Виктор Назарович

Место рождения

деревня Последние Заларинского района

Дата рождения

19.02.1936

Дата смерти

08.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Последние Заларинского района
Рождение ребёнка
01.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна

Бабагай, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинкевич Николай Викторович

Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинкевич Виктор Викторович

Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бабагай, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
08.05.2007
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