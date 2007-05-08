Зинкевич Виктор Назарович
Место рождениядеревня Последние Заларинского района
Дата рождения19.02.1936
Дата смерти08.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Последние Заларинского района
Рождение ребёнка
01.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинкевич Николай Викторович
Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинкевич Виктор Викторович
Мать ребёнка: Зинкевич Галина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.2007