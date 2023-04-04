(Бакалов) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бакалов) Анна Васильевна

(Бакалов) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Бакалов Василий Егорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close