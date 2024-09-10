(Альмухаметова) Гульзамина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусакаев Абдулла Насибуллин
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.
Сын: Мусакаев Адиятулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.
Дочь: Кинзябулатова (Мусакаева) Гульзада Гиниятулловна
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.
Сын: Мусакаев Галиулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Сын: Мусакаев Галиулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Сын: Мусакаев Галимулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Дочь: (Мусакаева) Мадина Гиниятулловна
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Рождение ребёнка
25.09.1919 ст.
Сын: Мусакаев Калимулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин
Смерть
Неизвестно