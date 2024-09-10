(Альмухаметова) Гульзамина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Альмухаметова) Гульзамина

(Альмухаметова) Гульзамина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусакаев Абдулла Насибуллин

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
05.04.1901 ст.

Сын: Мусакаев Адиятулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
05.12.1902 ст.

Дочь: Кинзябулатова (Мусакаева) Гульзада Гиниятулловна

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.

Сын: Мусакаев Галиулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Мусакаев Галиулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Сын: Мусакаев Галимулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.

Дочь: (Мусакаева) Мадина Гиниятулловна

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Рождение ребёнка
25.09.1919 ст.

Сын: Мусакаев Калимулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Мусакаев Гиниятулла Насибуллин

Смерть
Неизвестно

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