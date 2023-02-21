Ахметова Фавзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова Фавзия

Ахметова Фавзия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдель-Насир

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдель-Насир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Габдель-Насир

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close