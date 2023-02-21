Селезнева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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