Далидчик Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Далидчик Марина Викторовна
Мать ребёнка: Далидчик Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Далидчик Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Далидчик Анна
Смерть
Неизвестно