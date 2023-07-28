Далидчик Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДалидчик Виктор Михайлович

Далидчик Виктор Михайлович

Место рождения

Прусовичи, Логойский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Далидчик Михаил Арсентьевич

Мать: Далидчик Ирина Игнатьевна

Прусовичи, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Далидчик Марина Викторовна

Мать ребёнка: Далидчик Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Далидчик Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Далидчик Анна

Смерть
Неизвестно