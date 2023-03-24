Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сабурова (Перцева) Надежда
Сабурова (Перцева) Надежда
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Деревня Стрелка
Дата рождения
27.10.1954
Пол
Женский
Отец
Перцев Михаил
Мать
(Грибанова) Таисия
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954
Отец:
Перцев Михаил
Мать:
Таисия
Деревня Стрелка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия