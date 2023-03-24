Сабурова (Перцева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабурова (Перцева) Надежда

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Место рождения

Деревня Стрелка

Дата рождения

27.10.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1954

Отец: Перцев Михаил

Мать: Таисия

Деревня Стрелка
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