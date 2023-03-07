Логинова Марья Аверкиева
Место рожденияпоч. Вольховский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Вольховский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Логинов Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Федосья Максимова
Отец ребёнка: Логинов Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Логинов Максим Петров
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Логинов Максим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762