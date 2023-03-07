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Логинова Марья Аверкиева

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Место рождения

поч. Вольховский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Вольховский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Логинов Максим Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Федосья Максимова

Отец ребёнка: Логинов Максим Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Логинов Леонтий Максимов

Отец ребёнка: Логинов Максим Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Логинов Никифор Максимов

Отец ребёнка: Логинов Максим Петров

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Максим Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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