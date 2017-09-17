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Воробьёв Даниил Дмитриевич
Воробьёв Даниил Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2017
Пол
Мужской
Отец
Воробьёв Дмитрий Михайлович
1988 г.р.
Мать
Воробьёва Ольга Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2017
Отец:
Воробьёв Дмитрий Михайлович
Мать:
Воробьёва Ольга Сергеевна
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