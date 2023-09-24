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Чупров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1988

Отец: Чупров Николай Александрович

Мать: Чупрова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Снежана Андрияновна

Рождение ребёнка
17.07.2008

Сын: Чупров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна

Рождение ребёнка
17.01.2013

Сын: Чупров Арсений Александрович

Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна

Рождение ребёнка
08.03.2023

Сын: Чупров Макар Александрович

Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна

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