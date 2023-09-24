Чупров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.2008
Сын: Чупров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна
Рождение ребёнка
17.01.2013
Сын: Чупров Арсений Александрович
Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна
Рождение ребёнка
08.03.2023
Сын: Чупров Макар Александрович
Мать ребёнка: Чупрова Снежана Андрияновна