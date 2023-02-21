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Дмитриев Павел Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

08.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Дмитриев Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Дмитриев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Рево

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Валентин

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Петр

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна

Смерть
08.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
на бер. р. Висла в Келецком у. Польша
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