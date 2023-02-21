Дмитриев Павел Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти08.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Дмитриев Никонор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Дмитриев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Рево
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Валентин
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Петр
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Никифоровна
Смерть
08.08.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
на бер. р. Висла в Келецком у. Польша