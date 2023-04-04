Рязанцева (Криволапова) Евдокея Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцева (Криволапова) Евдокея Архипова

Рязанцева (Криволапова) Евдокея Архипова

Место рождения

д. Муравлева Зорина тож Турского стану

Дата рождения

1727

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Муравлева Зорина тож Турского стану
Рождение ребёнка
1755

Сын: Резанцов Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Рязанцев Гаврила Романов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Рязанцев Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Рязанцев Гаврила Романов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Семен

Смерть
1788
Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close