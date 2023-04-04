Рязанцева (Криволапова) Евдокея Архипова
Место рожденияд. Муравлева Зорина тож Турского стану
Дата рождения1727
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Муравлева Зорина тож Турского стану
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Рязанцев Гаврила Романов
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Рязанцев Гаврила Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Семен
Смерть
1788