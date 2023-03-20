Вислоцкая Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислоцкая Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1935

Сын: Вислоцкий Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Вислоцкий Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислоцкий Андрей Иванович

Смерть
08.11.1984
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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