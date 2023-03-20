Вислоцкая Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1935
Сын: Вислоцкий Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Вислоцкий Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1984
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область