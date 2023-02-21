Козлова (Боброва) Домника Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Боброва) Домника Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бобров Михайло Ларионов

Мать: Боброва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1894

Дочь: Колпащикова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Никифорович

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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