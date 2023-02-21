Козлова (Боброва) Домника Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бобров Михайло Ларионов
Мать: Боброва Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1894
Дочь: Колпащикова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Никифорович
Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно