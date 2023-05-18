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Храпков Василий Иванов
Храпков Василий Иванов
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Место рождения
Починок
, Угодичская волость, Ростовский уезд
Дата рождения
1764
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Храпков ?
Мать
?
Дети
Храпков Кузма Васильев
1786 г.р.
Добавил:
EN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Храпков ?
Мать:
?
Починок
, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1786
Сын:
Храпков Кузма Васильев
Мать ребёнка:
?
Починок
, Угодичская волость, Ростовский уезд
Смерть
1838
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