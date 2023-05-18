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Храпков Василий Иванов

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Место рождения

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1764

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Храпков ?

Мать: ?

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Храпков Кузма Васильев

Мать ребёнка: ?

Починок, Угодичская волость, Ростовский уезд
Смерть
1838
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