Лазебная Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лазебный Марк Дмитриев

Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Дмитрий Петров

Смерть
Неизвестно
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