Лазебная Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лазебный Дмитрий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно