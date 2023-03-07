Коваленко Фома Павлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Коваленко Павел Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фоминична
Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно