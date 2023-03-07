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Коваленко Фома Павлович

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Коваленко Павел Ефремович

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Коваленко Афанасий Фомич

Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фоминична

Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Коваленко Мария Николаевна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Ведильцы, Чернігівська область
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