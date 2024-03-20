Толстая (Княжна Щетинина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Княжна Щетинина) Александра Ивановна

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

26.05.1727

Дата смерти

28.01.1812

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, Россия
Бракосочетание
09.06.1745

Муж: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1746

Сын: Толстой Петр Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1747

Сын: Толстой Иван Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Толстой Василий Андреевич Andreevich

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Москва
Рождение ребёнка
20.07.1757

Сын: Толстой Илья Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1758

Сын: Толстой Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Перфильева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Москва, Россия
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Арсеньева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Москва
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бабарыкина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1771

Сын: Граф Толстой Андрей Андреевич Andreevich

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахметьева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович

Смерть
28.01.1812
Москва
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