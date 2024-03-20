Толстая (Княжна Щетинина) Александра Ивановна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения26.05.1727
Дата смерти28.01.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.06.1745
Рождение ребёнка
20.07.1746
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Толстой Василий Андреевич Andreevich
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Москва
Рождение ребёнка
20.07.1757
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1758
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Перфильева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Москва, Россия
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Арсеньева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Москва
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бабарыкина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1771
Сын: Граф Толстой Андрей Андреевич Andreevich
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахметьева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Толстой Андрей Иванович
Смерть
28.01.1812
Москва