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Алексей Михайлов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

14.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Михаил Анисимов

Мать: Евдокия Афанасьева

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Васса Петрова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Феодора Алексеева

Мать ребёнка: Васса Петрова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Константин Николаев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева Алексева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Круглов Прохор Алексеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Феодор Алексеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.04.1846
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
16.04.1846

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