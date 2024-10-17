Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти14.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Михаил Анисимов
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Васса Петрова
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Феодора Алексеева
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Константин Николаев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева Алексева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Феодор Алексеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
14.04.1846
Причина смерти: от старости
Похороны
16.04.1846