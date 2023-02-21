Лапатава Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Куракина Марья Васильева
Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно