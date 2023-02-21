Лапатава Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапатава Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Лапатав Иван Васильев

Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Куракина Марья Васильева

Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лапатав Сергей Васильев

Отец ребёнка: Лапатав Василий Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапатав Василий Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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