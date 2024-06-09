Улубиева Лидия Угалыковна 09.09.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улубиева Лидия Угалыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улубиев Рамазан Умарович

Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1975

Сын: Улубиев Марат Рамазанович

Отец ребёнка: Улубиев Рамазан Умарович

Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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