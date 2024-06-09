Улубиева Лидия Угалыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Улубиев Рамазан Умарович
Рождение ребёнка
08.04.1975
Сын: Улубиев Марат Рамазанович
Отец ребёнка: Улубиев Рамазан Умарович