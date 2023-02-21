Тюкачев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкачев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюкачев Сергей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1993

Дочь: Тюкачева Алёна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1993

Дочь: Тюкачева Алёна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ольга Александровна

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