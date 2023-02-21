Тюкачев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюкачев Сергей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1993
Дочь: Тюкачева Алёна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1993
Дочь: Тюкачева Алёна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно