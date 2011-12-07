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Фурсова Татьяна Игоревна
Фурсова Татьяна Игоревна
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Место рождения
Гусиноозерск
, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Дата рождения
07.12.2011
Пол
Женский
Отец
Фурсов Игорь Владимирович
1964 г.р.
Мать
Серова (Козлова) Анастасия Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2011
Отец:
Фурсов Игорь Владимирович
Мать:
Серова Анастасия Владимировна
Гусиноозерск
, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
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