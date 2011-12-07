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Фурсова Татьяна Игоревна

Место рождения

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

07.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2011

Отец: Фурсов Игорь Владимирович

Мать: Серова Анастасия Владимировна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия