Бушманова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1954
Дочь: Лугинина Томара Николаевна
Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1956
Дочь: Атанелова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1959
Сын: Бушманов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1966
Дочь: Диланова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно