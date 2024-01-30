Бушманова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушманова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1954

Дочь: Лугинина Томара Николаевна

Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1956

Дочь: Атанелова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1959

Сын: Бушманов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.1966

Дочь: Диланова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бушманов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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