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Кулешов Иван Ефимович
Кулешов Иван Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Кулешов Ефим
Мать
Кулешова София Кондратьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Кулешов Ефим
Мать:
Кулешова София Кондратьевна
Смерть
1943
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