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Кулешов Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кулешов Ефим

Мать: Кулешова София Кондратьевна

Смерть
1943
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