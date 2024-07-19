Запанкова (Чашина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Чашин Алексей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Запанков Варсонофий Павлович
Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Запанкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Запанков Николай Павлович
Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич
Смерть
Неизвестно