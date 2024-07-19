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Запанкова (Чашина) Александра Алексеевна

Место рождения

Бессолово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Чашин Алексей Васильевич

Мать: не указана

Бессолово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Запанков Павел Евгеньевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Запанков Варсонофий Павлович

Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Запанкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Запанков Николай Павлович

Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Запанков Иван Павлович

Отец ребёнка: Запанков Павел Евгеньевич

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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