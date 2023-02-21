Субботина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Субботина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Субботин Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Григорий Александрович

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