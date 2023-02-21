Субботина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Субботина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Субботин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Субботин Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно