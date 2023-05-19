Васильев Яков Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Яков Николаев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Васильев Николай Георгиев

Мать: Мария Александрова Мавра Александрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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