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Зайцев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зайцева Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
21.11.1929

Сын: Зайцев Рудольф Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зайцева Дина Сергеевна

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зайцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зайцев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Зайцев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна

Смерть
?.04.1957