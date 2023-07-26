Зайцев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зайцева Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
21.11.1929
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зайцева Дина Сергеевна
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зайцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Зайцев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Зайцева Вера Константиновна
Смерть
?.04.1957