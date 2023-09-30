Муравьева Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Агрофена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Муравьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Муравьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лапшина (Муравьева ) (Муравьева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Муравьев Харитон Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Муравьев Яким Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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