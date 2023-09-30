Муравьева Агрофена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Муравьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Муравьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лапшина (Муравьева ) (Муравьева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Муравьев Харитон Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Муравьев Яким Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Семенович
Смерть
Неизвестно