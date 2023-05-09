Савельев Денис Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1984
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984
Рождение ребёнка
19.12.2016
Дочь: Савельева Виктория Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.06.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2018
Сын: Савельев Александр Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности