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Савельев Денис Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984

Отец: Савельев Виктор Тимофеевич

Мать: Савельева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.2016

Дочь: Савельева Виктория Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.06.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2018

Сын: Савельев Александр Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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