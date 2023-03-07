Мусихина (Кислухина) Ксения Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина (Кислухина) Ксения Тарасова

Мусихина (Кислухина) Ксения Тарасова

avatar

Место рождения

дер. Шавкуновская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шавкуновская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Муж: Мусихин Феодор Георгиев

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close