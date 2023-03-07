Мусихина (Кислухина) Ксения Тарасова
Место рождениядер. Шавкуновская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шавкуновская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1891 ст.
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1891