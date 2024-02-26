Протопопова Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Мелания Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Протопопов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Протопопов Павел Степанович

Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1909

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Протопопов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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