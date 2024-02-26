Протопопова Мелания Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Протопопов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.02.1907
Сын: Протопопов Павел Степанович
Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1909
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
16.05.1911
Сын: Протопопов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1914
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Протопопов Степан Максимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно