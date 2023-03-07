Салтыков Прохор Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Салтыкова Стефанида Софронова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Салтыкова Стефанида Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1791