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Салтыков Прохор Кузьмин

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Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Салтыков Козьма Митрофанов

Мать: Салтыкова Евдокия Яковлева

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Салтыков Иван Прохоров

Мать ребёнка: Салтыкова Стефанида Софронова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Салтыков Федот Прохоров

Мать ребёнка: Салтыкова Стефанида Софронова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Стефанида Софронова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1791
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