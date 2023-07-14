Ситников Сергей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Сергей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернаусова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Лембикова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Оксана Сергеевна

Мать ребёнка: Лембикова Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лембикова Валентина Алексеевна