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Татьяна Павлова

Место рождения

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1867

Отец: Павел Герасимов

Мать: Агафья Ермолаева

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
08.01.1867
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: д. Никоново крестьянин Константин Михайлов и д. Никоново крестьянская девица Мария Авраамова. Священник: Вячеслав Успенский
Смерть
Неизвестно
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