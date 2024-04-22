Татьяна Павлова
Место рождения
Дата рождения06.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1867
Отец: Павел Герасимов
Мать: Агафья Ермолаева
Крещение
08.01.1867
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: д. Никоново крестьянин Константин Михайлов и д. Никоново крестьянская девица Мария Авраамова. Священник: Вячеслав Успенский
Смерть
Неизвестно