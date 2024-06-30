Теряева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теряев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Теряев Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теряев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Теряев Александр Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряев Александр Вячеславович

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