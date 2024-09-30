Веселов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселов Юрий

Веселов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1931

Жена: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1933

Сын: Веселов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
25.11.1935

Дочь: (Веселова) Мирьям Юрьевна

Мать ребёнка: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.