Веселов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1931
Рождение ребёнка
20.07.1933
Сын: Веселов Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
25.11.1935
Дочь: (Веселова) Мирьям Юрьевна
Мать ребёнка: Веселова (Райккерус) Мария Андреевна
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно