Михеев Борис Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1924
Дата смерти26.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Римма Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма Алексеевна
Смерть
26.12.1989