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Михеев Борис Дмитриевич

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Место рождения

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

26.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: Михеев Дмитрий Иванович

Мать: Михеева Анастасия Ильинична

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Борисович

Мать ребёнка: Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма Алексеевна

Смерть
26.12.1989
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