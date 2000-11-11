Spaulding (Rabtoy) Gertrude Agnes
Место рожденияShrewsbury, Rutland, Vermont, United States
Дата рождения15.01.1921
Дата смерти11.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921
Отец: Rabtoy Francis
Мать: Rabtoy Nina Agnes
Shrewsbury, Rutland, Vermont, United States
Место жительства
1930
Pittsford, Vermont 05763, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
11.11.2000
Работа или профессия
Неизвестно
Timekeeper
Смерть
11.11.2000
Pittsford, Vermont
Похороны
Неизвестно
Evergreen Cemetery, Pittsford, Rutland, Vermont, United States