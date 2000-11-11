Spaulding (Rabtoy) Gertrude Agnes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spaulding (Rabtoy) Gertrude Agnes

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Место рождения

Shrewsbury, Rutland, Vermont, United States

Дата рождения

15.01.1921

Дата смерти

11.11.2000

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1921

Отец: Rabtoy Francis

Мать: Rabtoy Nina Agnes

Shrewsbury, Rutland, Vermont, United States
Место жительства
1930
Pittsford, Vermont 05763, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
11.11.2000
Работа или профессия
Неизвестно
Timekeeper
Смерть
11.11.2000
Pittsford, Vermont
Похороны
Неизвестно
Evergreen Cemetery, Pittsford, Rutland, Vermont, United States
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